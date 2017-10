Continuar a ler

A turma de Guimarães entrou melhor na partida e, logo aos dois minutos, Medarious surgiu pela esquerda, rematando rasteiro, com Serginho a defender a e ceder o primeiro canto do jogo.O Santa Clara viria a restabelecer algum equilíbrio e, aos 11 minutos, dispôs de uma boa oportunidade para abrir o marcador, por Santana.Até ao intervalo, sucederam-se as paragens e escassearam as ocasiões de golo, pelo que a primeira parte terminou, naturalmente, com uma igualdade a zero.Na segunda parte, a turma de Guimarães voltou a entrar melhor e, após um canto, Dénis poderia ter marcado.Os encarnados de Ponta Delgada voltaram a despertar, equilibrando a partida após um remate, aos 57 minutos, de Toni Gorupec, de longe, com a bola a passar ao lado da baliza.O Santa Clara viria mesmo a chegar ao golo, aos 71 minutos, através de Clemente, que, após um cruzamento da esquerda, surgiu no meio dos centrais a desviar para o fundo da baliza de André.Após a obtenção do tento, a equipa da casa controlou a partida até ao final, mas o Vitória de Guimarães B assustou algumas vezes, em rápidos contra-ataques.0-0.1-0, Clemente, 71 minutos.Serginho, Marcelo Oliveira, Osama Rashid, Pacheco (Kaio Fernando, 68), Minhoca, Thiago Santana (Diogo Santos, 84), João Reis, Toni, João Pedro, Saldanha (Clemente, 61) e Fernando.(Suplentes: Marco Pereira, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Guilherme Schettine, Vitor Alves e Kaio Fernando).Treinador: Luís Pires.André, Sacko, Medarious (Correia, 73), Pedro Raul, Domingo, Denis, Joseph (Castro, 64), Jorginho, Mimito, Phete (Hamn, 75) e Marouane.(Suplentes: Dani, Harman, Nuca, Castro, Maga, Correia e Rui Gomes).Treinador: Vítor Campelos.Sérgio Piscarreta (Algarve).Cartão amarelo para Marcelo (87).1.982 espetadores.