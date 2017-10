Continuar a ler

"A Suíça é um adversário fortíssimo que está a fazer uma qualificação brutal, com nove vitórias em nove jogos. Sabemos das dificuldades do jogo e que vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade, de grande nível, coletiva e individualmente", adiantou Fernando Santos, recusando adiantar detalhes sobre a forma de derrotar o adversário:



"Portugal perdeu lá e que ganhe amanhã. Sabemos as dificuldades. Suíça tem grandíssima qualidade, e no Europeu só caiu nas grandes penalidades frente à Polónia. Tem um misto de jogadores experientes com outros de 23/24 anos que já jogam juntos há muitos anos. Temos de ser uma equipa com rigor e confiança"



"Portugal vai-se apresentar como sempre, com organização e rigor. Para se ganhar jogos, tem que se jogar bem. Não podemos entrar de cabeça perdida, à procura do golo. Se entrássemos pensando que ia cair o Carmo e a Trindade, teríamos muitos problemas e dificilmente ganharíamos este jogo. Vamos ser a equipa competente que temos sido, pressionando para chegar ao golo, mas sempre com muita atenção e organização. Esse é o fator chave deste jogo. Queremos ganhar", vincou.



"Há duas equipas fortíssimas que se vão defrontar com o objetivo de se apurarem para o Mundial. Espero um grande confronto entre duas equipas. Não acredito que a Suíça vá desvirtuar a sua forma de jogar e a acredito que podemos sair vencedores", referiu ainda o técnico nacional, reforçando o que dissera no início quando lhe perguntaram se continuava a acreditar que os jogadores lhe ofereceriam uma prenda por ocasião do seu 63.º aniversário:



"Mantenho a convicção que amanhã os jogadores vão dar-me uma prenda e que Portugal vai chegar ao Campeonato do Mundo através da fase de grupos." "A Suíça é um adversário fortíssimo que está a fazer uma qualificação brutal, com nove vitórias em nove jogos. Sabemos das dificuldades do jogo e que vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade, de grande nível, coletiva e individualmente", adiantou Fernando Santos, recusando adiantar detalhes sobre a forma de derrotar o adversário:"Portugal perdeu lá e que ganhe amanhã. Sabemos as dificuldades. Suíça tem grandíssima qualidade, e no Europeu só caiu nas grandes penalidades frente à Polónia. Tem um misto de jogadores experientes com outros de 23/24 anos que já jogam juntos há muitos anos. Temos de ser uma equipa com rigor e confiança""Portugal vai-se apresentar como sempre, com organização e rigor. Para se ganhar jogos, tem que se jogar bem. Não podemos entrar de cabeça perdida, à procura do golo. Se entrássemos pensando que ia cair o Carmo e a Trindade, teríamos muitos problemas e dificilmente ganharíamos este jogo. Vamos ser a equipa competente que temos sido, pressionando para chegar ao golo, mas sempre com muita atenção e organização. Esse é o fator chave deste jogo. Queremos ganhar", vincou."Há duas equipas fortíssimas que se vão defrontar com o objetivo de se apurarem para o Mundial. Espero um grande confronto entre duas equipas. Não acredito que a Suíça vá desvirtuar a sua forma de jogar e a acredito que podemos sair vencedores", referiu ainda o técnico nacional, reforçando o que dissera no início quando lhe perguntaram se continuava a acreditar que os jogadores lhe ofereceriam uma prenda por ocasião do seu 63.º aniversário:"Mantenho a convicção que amanhã os jogadores vão dar-me uma prenda e que Portugal vai chegar ao Campeonato do Mundo através da fase de grupos."

A Suíça chega ao jogo com Portugal, último do Grupo B de qualificação para o Mundial'2018, só com vitórias, um percurso que surpreendeu um pouco Fernando Santos. Um pouco, porque o selecionador nacional reconhece valor e qualidade ao adversário que venceu a Seleção por 2-0 em Basileia, a 6 de setembro de 2016, embora se mantenha convicto no apuramento através da fase de grupos."Não contava perder esse primeiro jogo", sublinhou o treinador em conferência de imprensa nesta segunda-feira, lançando o embate que tem lugar amanhã, no Estádio da Luz, no qual Portugal pode assegurar a qualificação em caso de vitória: "Se esperava que a Suíça chegasse aqui só com vitórias? Não, porque nunca pensámos perder o jogo lá. A verdade é que a Suíça venceu com mérito. Daí para cá, com a vitória na Hungria, pareceu-me claro que eles cederiam mais algum ponto e que teríamos de fazer tudo para vencer todos os jogos."