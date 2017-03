Continuar a ler

"As expectativas são as mesmas em todos os torneios em que participamos com estas faixas etárias: experienciar estes desafios como mais uma etapa no desenvolvimento dos nossos atletas, e respeitando os pergaminhos e a história do nosso clube, disputar e lutar pela vitória em todos os jogos", acrescenta.



Pelo União do Nordeste, o treinador da equipa que virá dos Açores, Paulo Carreiro, garante que é com muito agrado que regressam "a um torneio de prestígio e internacional". "Em termos de expectativas, queremos obviamente fazer o melhor possível", refere, recordando que, no ano passado, a participação do clube no São Vicente Cup superou todas as expectativas e que, este ano, tencionam seguir o mesmo caminho.



O facto de este ano o escalão de sub-12 contar com equipas como o Benfica e o Borussia M'gladbach é visto como uma "mais-valia" para o treinador açoriano. "Os miúdos ficam sempre muito entusiasmados quando jogam com equipas de fora e com a qualidade, por exemplo, do Benfica", reforça. "As expectativas são as mesmas em todos os torneios em que participamos com estas faixas etárias: experienciar estes desafios como mais uma etapa no desenvolvimento dos nossos atletas, e respeitando os pergaminhos e a história do nosso clube, disputar e lutar pela vitória em todos os jogos", acrescenta.Pelo União do Nordeste, o treinador da equipa que virá dos Açores, Paulo Carreiro, garante que é com muito agrado que regressam "a um torneio de prestígio e internacional". "Em termos de expectativas, queremos obviamente fazer o melhor possível", refere, recordando que, no ano passado, a participação do clube no São Vicente Cup superou todas as expectativas e que, este ano, tencionam seguir o mesmo caminho.O facto de este ano o escalão de sub-12 contar com equipas como o Benfica e o Borussia M'gladbach é visto como uma "mais-valia" para o treinador açoriano. "Os miúdos ficam sempre muito entusiasmados quando jogam com equipas de fora e com a qualidade, por exemplo, do Benfica", reforça.

O Benfica e o União do Nordeste (Açores) também vão fazer parte da 6.ª edição do São Vicente Cup, torneio de formação que será disputado entre os dias 12 e 15 de abril, no Estádio dos Juncos, na Madeira.Da parte do Benfica, o secretário técnico do futebol de formação das águias, Ricardo Prudêncio, refere que regressa com muito gosto ao São Vicente Cup por causa da organização e do quadro competitivo. "Aquilo que valorizamos e nos faz continuar a procurar participar neste torneio é o quadro competitivo que nos tem sido apresentado todas as épocas, estabelecendo-se como mais um momento de aprendizagem e desenvolvimento para os nossos jovens atletas", sublinha, colocando a maturação dos jovens jogadores como o principal objetivo a desenvolver ao longo do torneio.