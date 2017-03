Para Maurizio Sarri, técnico do Nápoles , os dois golos marcados pelo Real Madrid nos primeiros instantes da segunda parte do duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões acabaram por se revelar determinantes na definição do resultado final da partida com os merengues. Segundo o técnico italiano, aqueles dois momentos de inspiração de Sergio Ramos (um dos golos acabaria por ser atribuído a Mertens, na própria baliza ) mataram as aspirações napolitanas."A nossa primeira parte foi quase perfeita, apenas ficou a faltar marcar o 2-0. O golo do Sergio Ramos prejudicou-nos bastante. Podíamos ter feito mais nessa jogada, faltou mais agressividade, ainda que, com a força física do Real, é normal sofrer. Fisicamente são muito mais fortes. O mais pequeno deles tinha 1,88 metros e eu tinha o mais baixo da minha equipa a marcá-lo. Esses dois golos tiraram-nos a confiança e, por causa disso, não fomos capazes de manter a mesma intensidade na segunda metade", começou por analisar.Mesmo assim, apesar do desaire e da eliminação, Sarri vê aspetos positivos. Como por exemplo ter obrigado o Real Madrid a fazer algo que, segundo o técnico, é inédito. "Nunca tinha o Real Madrid a atirar a bola para fora como fez no primeiro tempo. Nos primeiros 50 minutos fomos superiores. É algo que nos dá esperanças, ainda que tenhamos pena pelos nossos adeptos. Vamos com a sensação de que mereciam algo mais", admitiu.

Autor: Fábio Lima