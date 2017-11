Boas notícias para Domingos Paciência. O central Sasso está muito próximo do regresso aos treinos sem limitações, ele que, nos últimos tempos, tem feito trabalho condicionado longe do restante plantel às ordens do treinador. Segundo informou oficialmente o clube do Restelo, "Sasso teve uma patologia na coxa, o que lhe diminuía a performance física e, agora, está a realizar trabalho específico, sendo que, em breve, já integrará o treino com o restante plantel".De regresso está Fredy, que, na última jornada da Liga NOS, viajou com a equipa para o Porto, mas acabou por ficar na bancada. O extremo aproveitou a paragem para os compromissos das seleções para recuperar a forma física e ficar às ordens de Domingos Paciência para a receção ao Chaves. De fora continua Tandjigora a recuperar da cirurgia ao ligamento anterior do joelho esquerdo.

Autor: André Ferreira