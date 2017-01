Autor de um dos golos do Boavista na visita ao reduto do Boavista, numa partida que terminou com um empate a três, o maltês André Schembri admitiu ter sido especial marcar no Estádio da Luz, num ambiente que nunca tinha experenciado."Estou a gostar desta minha passagem por Portugal, num clube de prestígio como o Boavista. Até aqui nunca tinha jogado contra uma grande equipa como o Benfica e marcar no seu estádio, com mais de 65 mil adeptos nas bancadas [n.d.r.: estavam 57.480 espectadores na Luz], tornou a situação ainda mais especial. Infelizmente não fomos capazes de manter a vantagem de três golos que garantimos, já que o Benfica mostrou a sua classe com uma recuperação forte. Poucas pessoas nos davam alguma possibilidade, mas fizemos um jogo muito positivo. Creio que devemos estar orgulhosos de nós próprios depois de uma grande performance contra o maior clube de Portugal", começou por dizer, ao 'Times of Malta'."Estou feliz no Boavista. Tens de ser muito comprometido, seja dentro como fora do campo, para segurar um lugar no clube, mas estou a treinar no máximo de momento e os meus esforços não passaram em claro à equipa técnica. O treinador disse que estava feliz com a minha contribuição. Começámos melhor o ano e estamos determinados em manter-nos assim. Pessoalmente quero manter o meu lugar na equipa e ajudar o Boavista a atingir os seus objetivos", desejou.

Autor: Fábio Lima