A falta de opções para o meio-campo, face às baixas acumuladas de Neto (lesionado), Fernando Alexandre (castigado) e Bouba Saré (ausente na CAN), deve levar Inácio a socorrer-se de Alan Schons para o embate com o FC Porto.O médio brasileiro, de 23 anos, manifestou a intenção de deixar o plantel, tendo colocado em cima da mesa o facto de não ser primeira opção, mas ainda não encontrou alternativa credível no Brasil, para onde pretende regressar. Ausente das últimas convocatórias, Schons está agora na iminência de avançar para o onze, onde deverá fazer companhia a Cauê e Francisco Geraldes.Depois de terem falhado a sessão de quinta-feira, devido a uma recaída do síndrome gripal, tanto Schons como Geraldes voltaram ontem aos treinos sem limitações. Augusto Inácio faz hoje a sua antevisão.

Autor: Bruno Freitas