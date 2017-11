Continuar a ler

"Temos que trabalhar e todos juntos combater estes fenómenos, que têm de ser erradicados", apontou.João Paulo Rebelo comentava o clima em torno do futebol português, além da interdição, por decisão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), do líder da claque portista SuperDragões, Fernando Madureira, impedido de frequentar recintos desportivos por seis meses."O IPDJ é simplesmente a entidade em Portugal a quem cabe aplicar sanções no quadro legal, na sequência de autos levantados pelas forças de segurança. Relativamente a esse caso, tenho a dizer que é o normal funcionamento das instituições", resumiu.O secretário de Estado considerou que "alguma violência verbal e não verbal infelizmente ainda tem lugar no fenómeno desportivo", mas referiu que tanto o Governo como as instituições associadas, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), passando pelas associações "de árbitros, treinadores e dos próprios jogadores", estão a tentar "erradicar a violência"."O verdadeiro adepto do desporto não é adepto da violência", atirou João Paulo Rebelo, que lembrou a audição do presidente da FPF, Fernando Gomes, no parlamento, bem como o trabalho conjunto que têm vindo a desenvolver."Sabemos que é um combate que tem de ser travado todos os dias e só estará ganho quanto todos ganharmos a consciência de que não deve haver lugar para isso no futebol e no desporto", afirmou, apontando para os "milhares e milhares de jovens que praticam futebol" sem casos de violência.