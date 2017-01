O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, manifestou esta quinta-feira "plena confiança no trabalho desenvolvido pelas entidades competentes para dirigir o futebol português, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes de Futebol Profissional".Num curto comunicado, em resposta a um convite da TSF para que comentasse o estado do futebol português no fórum daquela rádio, João Paulo Rebelo aproveitou para fazer um pedido: "Tendo em conta a importância do futebol no panorama nacional, o Secretário de Estado faz ainda um apelo ao fair play".

Autor: Miguel Pedro Vieira