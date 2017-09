João Paulo Rebelo continua preocupado com o atual clima de crispação no futebol português. À margem da apresentação dos livros ‘Para um desporto do futuro’ e ‘Move-te por valores’, que decorreu ontem no Museu do Desporto, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto diz que o dinheiro é um dos fatores da discórdia."Este fenómeno é complexo e, no futebol profissional, entra um pequeno detalhe: o financeiro. Quando entra o dinheiro em quantidades verdadeiramente astronómicas choca não só o presidente da FPF como julgo que qualquer cidadão." O governante acredita que promover os valores da ética é essencial, já que um adepto não apela à "violência, às ameaças ou à introdução de um discurso de ódio".

Autor: Bruno Dias