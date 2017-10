Continuar a ler

No âmbito dos trabalhos da Seleção Nacional os assuntos relacionados com os clubes a que pertencem os jogadores convocados não são abordados, como diversas vezes já foi referido por diversos intervenientes.



No âmbito dos trabalhos da Seleção Nacional os assuntos relacionados com os clubes a que pertencem os jogadores convocados não são abordados, como diversas vezes já foi referido por diversos intervenientes.

Fonte próxima de André Gomes garantiu aque em circunstância alguma o internacional português falou sobre o Barcelona e as suas dinâmicas no seio da Seleção Nacional, ao contrário do que avança o site 'Don Balón'. O artigo em causa revelava até que Cristiano Ronaldo ficara surpreendido com os relatos de André Gomes, o que é negado.