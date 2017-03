Continuar a ler

Da lista de mais de três dezenas de oradores confirmados fazem também parte Alejandro Dominguez, presidente do CONMEBOL, Victor Montagliani (CONCACAF), David Elleray (Diretor Técnico do IFAB), Gary Stevenson (presidente da MLS), Sarai Bareman, Diretora da Divisão de Futebol Feminino da FIFA, e Leonardo Jardim, treinador do Mónaco.A primeira edição do 'Football Talks' decorreu em janeiro de 2015, em Cascais.