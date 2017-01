O Sporting recebeu e venceu o Sacavenense por 5-1 este sábado, em jogo da 5.ª jornada da 2.ª fase da zona sul do campeonato, com quatro golos na segunda parte, consolidando assim a liderança da prova com mais 3 pontos do que o Benfica que só joga amanhã.

O marcador abriu logo no início da 1.ª parte com um golo de Edmilson, mas os visitantes chegaram à igualdade aos 21' por intermédio de Dagmar Pinto. No segundo tempo, só deu praticamente Sporting. Um bis de Bernardo Sousa (um dos golos de penálti), Diogo Brás e Babacar Fati fecharam a goleada.