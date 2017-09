Continuar a ler

Para a terceira ronda da Taça apuraram-se dois 'sobreviventes' dos Distritais, o Alta de Lisboa e o Alcains. Os lisboetas receberam e venceram por 3-2 o histórico Salgueiros, agora no CP, enquanto que o Alcains foi ganhar nas grandes penalidades (5-4, após 1-1) no campo do Bragança, igualmente do CP.

A Oliveirense perdeu por 1-0 em Vila Real (CP), enquanto o Real teve derrota mais desnivelada, por 3-1, na visita ao Merelinense (CP). Igualmente por 1-0 foi a derrota do Varzim em Amarante (CP), enquanto que o Sporting de Covilhã caiu por 2-1 em Vizela (CP).Já Académico de Viseu, Nacional e Leixões, clubes de topo da classificação do 2.º escalão do futebol nacional, apuraram-se para a 3.ª ronda, juntando-se assim ao líder Santa Clara, já qualificado no sábado.O vice-líder Ac. Viseu também cumpriu o que dele se esperava, vencendo por 1-0 no dérbi viseense frente ao Lusitano de Vildemoinhos, clube que alinha no Campeonato de Portugal. Já o Nacional foi a Condeixa (distritais) ganhar por 3-1. Quanto ao Leixões, quinto na prova, atrás do FC Porto B (que não está na Taça), ganhou por 2-0 ao Sourense (CP), após prolongamento.