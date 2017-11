Continuar a ler

A última paragem da Liga serviu também para o técnico angolano tomar as últimas decisões, sendo que, recorde-se, foi Ricardo Soares quem assumiu a construção do plantel 2017/18, pelo que as mexidas acabam por ser perfeitamente naturais.



Um dos jogadores que já tem o destino traçado é o médio chinês Tong Le, inscrito na Liga, mas sem estreia no relvado e que está de regresso a casa. Mas há obviamente mais jogadores na ‘corda bamba’, até porque haverá, pelo menos, as tais seis saídas, com o clube a garantir assim novas vagas de inscrição.



Há seis saídas em carteira no Aves e Jorge Fellipe já é uma certeza como reforço na reabertura do mercado de janeiro e com contrato de ano e meio, ele que chega do Alagoano, da Série C do Brasil.O defesa-central, de 29 anos, já estará junto do grupo ainda no mês de dezembro, queimando as primeiras etapas de adaptação para estar logo disponível no início do novo ano. Jorge Fellipe também joga como defesa-esquerdo, polivalência que foi determinante para o ‘sim’ de Lito Vidigal, treinador que já tem muitas decisões tomadas no necessário reajustamento do grupo que tem à disposição.

Autores: António Mendes e Bruno Freitas