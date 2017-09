A seleção portuguesa feminina de sub-17 apurou-se esta quinta-feira para a Ronda de Elite de apuramento para o Euro'2018 da categoria, ao golear a Geórgia por 11-0, na segunda jornada do primeiro torneio de qualificação.Depois da vitória sobre a Irlanda do Norte (2-1), na abertura do grupo 10, Portugal conseguiu uma goleada 'das antigas' frente à Geórgia, com hat-tricks de Telma Encarnação e Sónia Costa, além de dois golos de Daniela Santos e um de Luana Marques, outro de Ana Teles e de Maria Dias.No outro jogo do grupo, a Áustria também venceu por números folgados, batendo a Irlanda do Norte por 9-0, e lusas e austríacas vão defrontar-se, já apuradas, no domingo, pelas 15:00.

Autor: Lusa