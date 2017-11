A Seleção Nacional de sub-21 venceu esta quarta-feira a Eslovénia, por 3-0, no segundo de dois particulares de preparação entre as duas equipas. Depois do empate (2-2) na terça-feira, a formação portuguesa impôs-se de forma clara na partida de hoje, disputada no Pavilhão Municipal de Caminha.A equipa orientada por José Luís Mendes chegou à vantagem com um golo de Júnior, aos 13 minutos. Depois, na segunda parte, Vítor Pacheco (32') e Mesquita, no último segundo do jogo, selaram a vitória da seleção das quinas.