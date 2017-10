Continuar a ler

A espanhola Vanessa voltaria a marcar aos 19 minutos da primeira parte, colocando a Espanha em vantagem de um golo ao intervalo.



Na segunda parte, Consuelo ampliou para 1-3 a vantagem para as espanholas, aos 37 minutos, mas Janice e Cátia Morgado conseguiram empatar a partida aos 39 minutos.

A seleção portuguesa feminina de futsal empatou esta terça-feira 3-3 com a sua congénere espanhola, em jogo particular disputado no pavilhão gimnodesportivo de Ponte de Sor.A seleção espanhola marcou primeiro, aos 12 minutos, por Vanessa, tendo Sara Ferreira empatado aos 18 minutos para Portugal.

Autor: Lusa