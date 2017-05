A Seleção Nacional de sub-17 goleou esta terça-feira a sua congénere húngara, por 6-0, no primeiro de 2 jogos de preparação entre as duas formações, disputado no Casal Vistoso, em Lisboa.Um 'bis' de Diogo Furtado (26 e 28 minutos), além de golos de Nuno Chuva (6'), João Fonseca (29'), Daniel Costa (31') e Vasco (33') fixaram o expressivo resultado, sem que a equipa magiar tenha conseguido dar resposta ao domínio luso.As duas equipas voltam a encontrar-se na quarta-feira, pelas 14 horas, no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, em Oeiras.

Autor: Lusa