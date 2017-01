Continuar a ler

Já Ana Catarina Pereira, que representa o Benfica e a Seleção Nacional, é novamente candidata a melhor guarda-redes do Mundo. Na categoria de "Melhor jogadora do Mundo" em 2016 estão duas internacionais portuguesas: Ana Azevedo (Vermoim) e Inês Fernandes (Benfica).



Pode conferir aqui a lista integral de nomeados. Já Ana Catarina Pereira, que representa o Benfica e a Seleção Nacional, é novamente candidata a melhor guarda-redes do Mundo. Na categoria de "Melhor jogadora do Mundo" em 2016 estão duas internacionais portuguesas: Ana Azevedo (Vermoim) e Inês Fernandes (Benfica).

O prestigiado site Futsal Planet já revelou parte dos nomeados aos prémios de melhor do Mundo referentes ao ano de 2016. Entre os candidatos está a seleção portuguesa masculina que se quedou no último Mundial pelas meias-finais da prova.A formação orientada por Jorge Braz concorre na categoria com as seleções sub-20 da Argentina e do Brasil, com a equipa feminina da Rússia e com as congéneres masculinas da Argentina, Egito, Irão, Cazaquistão, Rússia e Espanha.

Autor: Flávio Miguel Silva