A Seleção Nacional de futebol feminino cumpre esta quarta-feira o terceiro dia de trabalhos de preparação para o jogo com a Bélgica, de apuramento para o Mundial (terça-feira, 17 horas), e o selecionador Francisco Neto conta pela primeira vez com todas as opções.Nos 15 minutos de treino aberto esta manhã Ana Borges, que estava com uma gastroenterite, já pareceu integrar sem limitações, bem como Carolina Mendes, que na terça-feira à tarde saiu tocada.Filipa Rodrigues, que foi chamada para o lugar da lesionada Cláudia Neto, também já se treinou.

Autor: Cláudia Marques