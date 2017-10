Continuar a ler

"O futebol nunca se deve demitir da sua função de responsabilidade social. Ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento de inúmeras famílias neste ano de 2017. Aproximar a Seleção Nacional, sempre tão acarinhada pelos portugueses, é uma forma clara de manifestarmos a nossa incondicional solidariedade com todas as pessoas afetadas pelo flagelo dos incêndios", referiu Fernando Gomes ao site da FPF.



Refira-se que o jogo com os Estados Unidos ia ser disputado no Algarve - com a Arábia Saudita já seria em Leiria -, pelo que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol promete que a Seleção Nacional vai voltar à região.



A Seleção Nacional decidiu mudar os particulares agendados com Arábia Saudita e Estados Unidos para Viseu e Leiria, os distritos que mais sofreram com os incêndios no nosso país durante este ano. O embate com a Arábia Saudita vai ser disputado no Estádio Municipal do Fontelo em Viseu (10 de novembro), enquanto o encontro com os Estados Unidos terá lugar no Estádio Municipal de Leiria (14 de novembro).Trata-se de uma das formas que a Federação Portuguesa de Futebol encontrou para homenagear quem tanto sofreu com as tragédias em solo nacional, até porque a receita líquida dos dois jogos vai reverter para apoio às famílias das autarquias afetadas pelos incêndios.

