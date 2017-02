Continuar a ler

Um autogolo de Francisca Silva, aos 72 minutos, acabaria por abrir caminho à reviravolta, consumada aos 79, por Assia Gayme.



Na sexta-feira, a seleção portuguesa feminina de futebol de sub-16 foi goleada pela Holanda por 4-1, depois de já ter sido derrotada pela Alemanha por 2-1, na estreia.

A seleção portuguesa feminina de sub-16 sofreu esta segunda-feira a terceira derrota consecutiva no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, ao perder com a França por 2-1.Na última jornada do torneio, a decorrer em Vila Real de Santo António, a seleção das quinas esteve em vantagem durante grande parte do jogo, com um golo de Telma Encarnação, aos 31 minutos.

