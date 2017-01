Continuar a ler

A preparação dos selecionados de Jorge Braz prossegue na sexta-feira, com o primeiro de dois particulares frente à Rússia (27 e 29 de janeiro), vice-campeões do mundo.Portugal já venceu a Rússia em quatro ocasiões, a última das quais por 2-1, num jogo particular, em Oliveira de Azeméis, em setembro de 2011, contando ainda duas derrotas e outros tantos empates.