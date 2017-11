Continuar a ler

"A nossa equipa fez um jogo agradável e criou situações de finalização, mas acabámos por andar sempre atrás da Eslovénia no resultado e eles conseguiram defender-se bem. Penso que o resultado se justa ao que se passou no encontro", apontou o selecionador português, José Luís Mendes, em declarações divulgadas pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



As duas equipas voltam a defrontar-se na quarta-feira, em Caminha, numa partida marcada para as 17 horas.



Sob arbitragem de Cristiano Santos e Vítor Rocha, as equipas alinharam:



PORTUGAL - André Correia; Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Tiago Fernandes e Ludgero. Leandro Costa, Rúben Freire, Manuel Mesquita, José Martins, Tiago Salgado, José Daniel, Tiago Sousa, Júnior e Vítor Pacheco.



A Seleção Nacional de sub-21 empatou esta terça-feira com a Eslovénia (2-2), no primeiro de dois particulares de preparação entre as duas equipas, disputado no Pavilhão Municipal de Caminha.A formação eslovena entrou melhor no jogo, com um golo de Benjamin Tusar aos dois minutos, mas Ludgero empatou para a equipa das quinas aos 5'. Depois, Tiago Sousa, na própria baliza, adiantou a Eslovénia aos 35' e Afonso Jesus fez o empate no último minuto.