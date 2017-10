A terceira eliminatória da Taça de Portugal prosseguiu ontem com a realização de mais seis jogos em que imperou a lei do mais forte. O Académico de Viseu foi a equipa que esteve mais perto de ser tomba-gigante e só caiu aos pés do Feirense no desempate por penáltis. Contudo, não se pense que a tarde foi de passeio para os clubes da Liga NOS. Que o digam o Sp. Braga, Marítimo e até o Benfica, que venceram apenas por um golo de diferença os adversários de escalões inferiores – São Martinho, União Torcatense e Olhanense, respetivamente.

A única goleada da tarde foi assinada pelo V. Guimarães no Alentejo, enquanto o Cova da Piedade também sofreu para afastar o Anadia (Campeonato de Portugal). Hoje disputam-se os restantes 24 encontros da ronda, e já se sabe que as surpresas podem acontecer em qualquer campo...