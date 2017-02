Continuar a ler

Também estão de fora das opções os defesas Sagna e André Micael, bem como o avançado Dramé, devido a castigo.



Moreirense, 16.º classificado com 18 pontos, e Estoril, 15.º com mais um, defrontam-se no sábado, pelas 15 horas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Rui Oliveira, da associação do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Makaridze e Taborda;



Defesas: Tiago Almeida, Rebocho, Diego Galo, Diego Ivo, Marcelo Oliveira e Jander;



Médios: Cauê, Fernando Alexandre, Bouba Saré, Nildo, Tiago Morgado, Sougou, Frederic Maciel, Alex, Alan Schons e Ary Papel;



O médio Wallyson e o avançado Ramirez ficaram esta sexta-feira de fora da convocatória do Moreirense para a receção ao Estoril-Praia, no sábado, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.Augusto Inácio não pode contar com o brasileiro devido a um entorse, nem com o costa-riquenho que apresentou queixas num tendão.

