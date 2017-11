Apesar do bom desempenho no campeonato, Serginho considera que o Santa Clara precisa de melhorar o rendimento na defesa. O habitual titular na baliza dos açorianos admite que foram "sofridos alguns golos esquisitos", sendo importante corrigir os erros cometidos para manter intacta a aspiração de lutar pela subida de divisão.

"Temos de dar mérito às outras equipas e assumir algum demérito nosso, desde o guarda-redes ao avançado", frisou Serginho, de 34 anos. O Santa Clara sofreu 16 golos na 2ª Liga, sendo que dez deles foram nos últimos seis jogos. As suspensões aplicadas aos defesas Marcelo Oliveira e Vítor Alves, aliadas às lesões de Dani Coelho e Acciloly, podem justificar o aumento do número de golos sofridos, mas o guarda-redes opta por focar-se numa forma de evitar "cometer os mesmos erros".

Continuar a ler

"Sabemos que no ataque estamos muito fortes e na defesa todos temos de melhorar", sublinhou. A quebra de rendimento nas últimas jornadas impediu a equipa de chegar à liderança, mas Serginho sublinha que a equipa continua focada no objetivo. "Vai ser um campeonato mais equilibrado do que nos últimos anos, com seis ou sete equipas na luta pela subida. Estamos preparados e a trabalhar diariamente para alcançar o nosso sonho", frisou.



Adeptos dão força ao sonho da subida



O Santa Clara já recebeu 12.199 espectadores nos primeiros sete jogos no Estádio de São Miguel, sendo a segunda equipa da 2.ª Liga com melhor assistência no campeonato (só atrás da Académica, com 13.611 entradas em seis jogos). "Os adeptos representam uma força extra para os jogadores e estamos muito satisfeitos com o apoio demonstrado pelo povo açoriano", frisou Serginho, que espera bater o recorde de assistência no dia 19, na receção ao Chaves.