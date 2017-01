Continuar a ler

O clube insular informou ainda que o brasileiro Luís Carlos já poderá ser opção diante do Leixões, a contar para a Segunda Liga. O certificado internacional do reforço contratado aos polacos do Zaglebie Lubin já chegou às mãos da direção azul e amarela.

Sérgio Marakis é reforço do União da Madeira por época e meia. O médio luso-sul-africano, de 25 anos, atuava no Chipre ao serviço do Ermis Aradippou onde apenas cumpriu cinco jogos.Em Portugal, Marakis cumpriu grande parte da carreira no Marítimo antes de ser emprestado ao Portimonense em 2014/15.

Autor: Flávio Miguel Silva