Em maio,entrevistou Sérgio Vieira e um dos temas abordados foi a possibilidade de chegar à 1.ª Divisão. Na altura, o treinador garantiu que estava pronto para agarrar a oportunidade. "Espero que apareça algo concreto para que eu mostrar que posso fazer em Portugal o que fiz no Brasil", confessou. Uma entrevista que pode recordar aqui Nesta conversa exclusiva com o nosso jornal, Sérgio Vieira, de 34 anos, fez ainda um breve resumo da carreira de treinador. Recorde a entrevista e fique a conhecer melhor o novo técnico do Moreirense.

Autor: David Novo