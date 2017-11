Continuar a ler

"A ansiedade em agradar a um líder que chega agora é muita. É normal que demorem algum tempo a assimilar as ideias. E acredito que a ansiedade tenha tido impacto no jogo.



Sobre o primeiro jogo, Sérgio Vieira considerou que "foi normal" e que estava mais preocupado com a equipa. "A minha ansiedade acabou logo que começou o jogo. Para mim, este foi mais um jogo, independentemente de ser aqui ou no Brasil ou noutro país", frisou.



O técnico falou ainda da saída ao intervalo de Rafael Costa, que estava a jogar no limite. "Ele jogou com sacrifício. Já tinha jogado assim no encontro anterior. Hoje tentou forçar a lesão e não conseguia aguentar mais", concluiu. "A ansiedade em agradar a um líder que chega agora é muita. É normal que demorem algum tempo a assimilar as ideias. E acredito que a ansiedade tenha tido impacto no jogo.

Na estreia no cargo, Sérgio Vieira destacou os bons sinais dado pelo Moreirense, no empate frente ao Portimonense (1-1) em jogo da Liga NOS, mas ainda há algo para melhorar."Em relação a alguns aspetos era isto que esperava. A atitude, a vontade e o querer. Mas em relação a outros momentos não foi 100% daquilo que queríamos. A agressividade em alguns espaços do campo e a intensidade de disputa de duelos não foi a que pretendia. É difícil em tão pouco tempo fazer tudo o que gostaríamos. O Portimonense teve domínio de facto. Nós também tivemos alguns momentos. A mensagem para os nossos jogadores é que fizemos um grande jogo e há aspetos que podemos melhorar", afirmou, considerando que a ansiedade fez parte do jogo.

Autor: Lusa