Sérgio Vieira já irá orientar a equipa no treino desta terça-feira.

Sérgio Vieira é o novo treinador do Moreirense, sucedendo no cargo a Manuel Machado, anunciou esta terça-feira o clube."O Moreirense Futebol Clube Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Sérgio Vieira para assumir o comando da equipa até ao final da temporada com mais duas épocas de opção", pode ler-se no comunicado divulgado no site do clube.