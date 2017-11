Ao quarto jogo pelo Moreirense, Sérgio Vieira sofreu a primeira derrota. "Faltou-nos dar sequência ao que fizemos no início do jogo. Entrámos com bastante agressividade a nível ofensivo e criámos algumas situações. Depois isso perdeu-se e faltou-nos agressividade ofensiva para chegar com perigo a zonas de finalização", frisou o treinador, que continua confiante na permanência: "Temos capacidade para sair desta posição. É uma questão de acreditar, reajustar e continuar a trabalhar."