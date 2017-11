Continuar a ler

Em relação ao principal objetivo no que toca à partida do Estádio do Bessa, para a 12.ª jornada da Liga NOS, o treinador, que afirmou que ainda não sabe se Rafael Costa e Cádiz estão preparados para ser chamados, não desvalorizou a potencial conquista de um ponto. Porém, pretende algo mais. "Pela forma como trabalhamos, o resultado bom é sempre a conquista dos três pontos. Pontuar é algo que nos satisfaz minimamente. A nossa mentalidade tem de ser sempre entrar para ganhar os três pontos, independentemente do adversário ou estádio. Um ponto traz sempre algo, permite somar, mas o que queremos é chegar rapidamente aos 10 pontos", frisou.A cerca de um mês da abertura do mercado de inverno, o técnico do 17.º classificado da Liga NOS admitiu que ainda não há grandes garantias em relação à manutenção de alguns jogadores. "É difícil prever isso. Existe um trabalho feito pelo clube, uma avaliação que vou realizando sobre a prestação de todos os atletas. Tenho que avaliar com os meus processos de trabalho, a minha relação com eles, e perceber até que ponto estão dispostos a evoluir. Não temos nenhuma certeza. Contamos com estes jogadores todos e queremos que eles dêm uma resposta forte, de qualidade, em que o seu desempenho seja benéfico para a equipa. Temos de chegar rapidamente a uma conclusão depois dos próximos jogos, para depois ter certezas sobre que decisões tomar, como trazer ou tirar jogadores de cá."A turma de Moreira de Cónegos vai estar presente nos oitavos-de-final da Taça de Portugal e terá de passar um teste caseiro frente ao Santa Clara para continuar a sonhar com o Jamor. "Somos um grupo ambicioso, jogando em casa temos sempre a ambição de passar a eliminatória, mesmo que fosse um dos grandes. Existiam equipas não tão fortes como o Santa Clara, mas também outras mais fortes. O Santa Clara é uma equipa muito forte, que se pode bater de igual para igual com parte das equipas da Liga NOS. É uma das melhores equipas da 2.ª Liga, que tem como objectivo subir à 1.ª Liga", analisou Sérgio Vieira em relação ao adversário, que ocupa o terceiro posto no segundo escalão.Durante a conferência de imprensa, houve ainda lugar para o técnico abordar a decisão dos árbitros, que adiaram o pedido de dispensa nos campeonatos profissionais. "Fico feliz por termos árbitros que são profissionais, que se preparam e estão focados nas suas tarefas. É sempre importante termos os intervenientes que se preparam bem para que o espectáculo tenha qualidade. Temos de entender que eles falham como os os jogadores e eu. Muitas vezes nós, no calor das emoções, cobramos algumas decisões, mas logo a seguir temos de ser frios para nos desculpamos ou reconhecermos essa falha. Se só apontamos o dedo e não temos calma com eles, não é muito lógico. Os árbitros têm de ser responsabilizados pelo profissionalismo que têm de ter e quando as falhas são acima da média, eles próprios são penalizados. Quando um jogador falha várias vezes é penalizado, deixa de jogar e ser opção", referiu.