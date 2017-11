No final do jogo com o Feirense, Sérgio Vieira estava satisfeito mas não totalmente."Podíamos ter marcado mais, o terceiro, o quarto... Mas o mais importante era evoluir, corrigir algumas coisas que não foram boas contra o Portimonense e isso aconteceu", referiu, rematando: "Este jogo não é o espelho do futebol que pretendo. Queremos muito mais na eficácia, na confiança e na qualidade. Não podemos permitir facilidades na defesa mas também muito do que aconteceu no jogo foi positivo."