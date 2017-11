O Moreirense quer manter a esperança de voltar à final four da Taça CTT, depois de iniciar a prova desta época com um empate ante a Oliveirense, resultado que obriga agora a equipa de Sérgio Vieira a conquistar a vitória esta tarde, frente ao Feirense. "Temos as nossas ambições na competição e sabemos que está ao nosso alcance seguirmos em frente", começou por reforçar Sérgio Vieira. "Jogamos em casa e vamos dar tudo para conseguirmos a vitória e depois ficarmos a depender de nós próprios", explicou ainda o técnico, que antevê dificuldades: "Estou à espera de um Feirense organizado, que é a imagem que nos tem transmitido, e que luta pela vitória do primeiro ao último segundo. Com certeza virá com a ambição de também querer seguir em frente na prova."O Moreirense tem esta época o estatuto de campeão da Taça CTT, mas Sérgio Vieira sacode a pressão. "Não sentimos esse peso porque cada competição tem a sua história. E não podemos entrar nessa lógica, porque se assim fosse, qualquer clube campeão teria de o ser novamente no ano seguinte", explicou o técnico.

Autor: José Santos