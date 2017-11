Continuar a ler

"Um momento negativo em algum momento tem de se quebrar. É convicção de todos nós que pode ser neste jogo. Queremos mudar de ciclo e passar para um positivo. Temos de contrariar as forças do Portimonense e potenciar as nossas", disse Sérgio Vieira.O Moreirense ocupa atualmente a 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, somando apenas seis pontos fruto de uma vitória, três empates e seis derrotas, e vai defrontar o 11.º classificado, o Portimonense, que soma 11 pontos que e na última jornada goleou (5-2) o Vitória de Setúbal."Sabemos que o adversário é difícil, está moralizado e tem jogadores que desequilibram muito, mas eu sei que os meus jogadores vão dar o máximo. Se esse máximo vai ser suficiente não sei, mas espero e acredito que culmine numa vitória", disse.O novo treinador dos minhotos prometeu aos adeptos "raça e determinação", acrescentando que "a atitude será correspondente à luta pelos três pontos".Sérgio Vieira, de 34 anos, que foi observador do Sp. Braga e treinou clubes no Brasil, revelou que decidiu aceitar o desafio de treinar o Moreirense porque o convite se enquadra nos seus objetivos pessoais."Procuro a minha afirmação, procuro crescer dentro do futebol e o Moreirense é um clube que me dá condições para isso. O Moreirense é um clube ambicioso, mas com uma gestão rigorosa e equilibrada. Pediram-me para fazer um bom trabalho. E o que eu quero é ganhar. Acho que é possível atingir todos os objetivos", referiu.Moreirense e Portimonense encontram-se no sábado pelas 16 horas no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Moreira de Cónegos, num jogo com arbitragem de Bruno Esteves, da associação de Setúbal.