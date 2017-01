Continuar a ler

Nené, guarda-redes do Amarante, foi uma vez mais um dos elementos em maior destaque no jogo, sobretudo pela defesa que fez aos 20 minutos, negando o golo a Carlos Daniel quando este lhe surgiu isolado. A vencer ao intervalo, o Amarante tinha a noção de que competia aos maritimistas correr atrás do prejuízo, e por isso mesmo, numa saída muito rápida de contra-ataque, Rafinha fez à vontade o segundo, colocando a equipa ainda mais perto de atingir o objetivo.



Com meia hora para jogar, o Marítimo B acusou o segundo golo mas, ainda assim, obrigou Nené a mostrar a razão por que é um dos guarda-redes menos batidos do campeonato. Já o Amarante ainda ameaçou o terceiro, sempre a apostar no contra-ataque. Nené, guarda-redes do Amarante, foi uma vez mais um dos elementos em maior destaque no jogo, sobretudo pela defesa que fez aos 20 minutos, negando o golo a Carlos Daniel quando este lhe surgiu isolado. A vencer ao intervalo, o Amarante tinha a noção de que competia aos maritimistas correr atrás do prejuízo, e por isso mesmo, numa saída muito rápida de contra-ataque, Rafinha fez à vontade o segundo, colocando a equipa ainda mais perto de atingir o objetivo.Com meia hora para jogar, o Marítimo B acusou o segundo golo mas, ainda assim, obrigou Nené a mostrar a razão por que é um dos guarda-redes menos batidos do campeonato. Já o Amarante ainda ameaçou o terceiro, sempre a apostar no contra-ataque.

A defrontar um adversário direto na luta pelo acesso à fase de subida, o Amarante fez a festa e selou o seu lugar no playoff, ao bater o Marítimo B (2-0).Num bom jogo de futebol, os insulares até assumiram as despesas do jogo, enquanto a equipa da casa se contentava em apostar no contra-ataque. E a verdade é que, contra o rumo do jogo, acabou por ser a formação da casa, já muito perto do intervalo, a conseguir chegar ao golo. Livre na direita, batido de pé esquerdo por Rafinha, e César, nas alturas, a desviar para o golo.

Autores: Armando David