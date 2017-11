Felgueiras e Cesarense demonstraram por que motivo estão nos lugares cimeiros da Série B do Campeonato de Portugal. Os dois conjuntos proporcionaram um bom espetáculo, numa partida em que só faltaram os golos.

O domínio exercido pelo Felgueiras, especialmente na primeira parte, não teve correspondência na finalização. Os durienses desperdiçaram várias oportunidades, das quais se destacam os lances de Ricardo Fernandes (18’), com um livre que foi ao poste, Alex Porto (28’) e Goba (44’), que tiveram pontaria desafinada.

Por seu turno, os comandados de Carlos Secretário só de bola parada chegaram à baliza adversária, com um livre perigoso de Diogo Pereira, a 2 minutos do descanso.

Mais equilibrada, a segunda parte foi emotiva com as duas equipas apostadas em desfazer a igualdade. O Cesarense cresceu e Paiva teve de negar o golo a Chapinha (56’) e a Júlio (70’). Aliás, neste período, os dois guardiões estiveram em foco. Diogo Pereira evitou no mesmo lance que Goba e Cláudio marcassem (77’) e o nulo manteve-se até final.