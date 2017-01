A Oliveirense condenou o Salgueiros ao primeiro desaire no seu reduto, por 2-1, e ainda ‘roubou’ a liderança à equipa da casa, que caiu para o 3º lugar. Tiago Cerveira até viu um defesa forasteiro tirar a bola em cima da linha de golo (36’), antes de o conjunto aveirense se adiantar no marcador. Alemão obrigou Fonseca à primeira defesa do jogo e, na recarga, Fabian Cuero não perdoou (44’).Quando se esperava que fosse o Salgueiros a assumir o controlo das operações, aconteceu o contrário. A equipa de Pedro Miguel entrou a todo o gás e, com naturalidade, duplicou a vantagem no marcador por intermédio de Serginho, na sequência de um canto. A partir daí, ambos os conjuntos justificaram os lugares que ocupavam na tabela classificativa, ao praticar um futebol de qualidade, com destaque para a equipa da casa que, com jogadas bem delineadas, tudo fez para inverter o resultado.Aos 71’, Tiago Cerveira reduziu na cobrança de um livre, e o empate até esteve à vista, quando Camará obrigou Filipe Ferreira a uma grande defesa (86’). Estava escrito que o conjunto de Oliveira de Azeméis continuaria a dar forma à notável segunda volta que tem vindo a realizar, com 19 pontos em 21 possíveis.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos