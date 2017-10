O Mafra reforçou a liderança da Série D, ao bater o Vilafranquense, até aqui segundo classificado, num jogo que constituiu um bom espetáculo com incerteza no resultado até final.

Os donos da casa dominaram toda a primeira parte, mas só aos 30 minutos conseguiram chegar com perigo junto da baliza de Carlos Fernandes, com Juary a festejar golo num lance prontamente anulado pela equipa de arbitragem, por fora-de-jogo. Três minutos mais tarde foi Bruninho a rematar ao lado, ensaiando o 1-0, que surgiria pouco depois (37’), com o avançado a finalizar após grande passe de Lucas.

O Vilafranquense reagiu bem e, após o intervalo, instalou-se no meio-campo contrário. Tal opção revelou-se fatal, permitindo ao Mafra ganhar espaço para um contra-ataque conduzido por Alisson e finalizado por Mauro Antunes, que aumentou a vantagem. A partir daqui e até final, só deu Vilafranquense. Aos 57’, Marocas cabeceou para o fundo das redes, correspondendo a um excelente cruzamento de Luís Pinto e fazendo o 2-1. Depois foi o guardião do Mafra, Godinho, quem mais brilhou: duas magníficas defesas (66 e 78’) negaram o o empate aos ribatejanos, que dominaram até final, mas sempre sem conseguirem chegar ao golo.

Autores: Paulo Parracho