Num jogo histórico, pois pela primeira vez duas equipas do concelho de Olhão defrontaram-se num jogo de competições nacionais de futebol sénior, o Moncarapachense entrou melhor – defesa de Cléber Santana, a remate de Lameirão –, mas foi o Olhanense, mais consistente e afirmativo, que saiu a sorrir.

Num lance muito rápido, Mailó ultrapassou Marcos Santos e colocou a equipa da casa em vantagem. A partir daí, o Olhanense foi mais dominador, perante um adversário que espreitava o contra-ataque e esteve à beira do empate, perto do intervalo, com Fábio Marques a não acertar no alvo.

No recomeço, Galassi aproveitou uma assistência de Rodrigo Parreira para fazer o 2-0, deixando o Olhanense mais confortável. O Moncarapachense não desanimou e Cléber Santana negou o golo a Pedro Neves, antes de Fábio Marques, ao cair do pano, marcar o ponto de honra.

Autor: José Manuel Martins