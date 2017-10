O Oriental continua em bom plano no Campeonato de Portugal. O conjunto de Marvila carimbou ontem a quarta vitória consecutiva, ao derrotar o Olhanense, por 2-1, e assumiu a vice-liderança da Série E. Em jogo equilibrado e nem sempre bem jogado, foi a eficácia na segunda parte que permitiu aos comandados de António Pereira garantir mais um triunfo.

Por outro lado, o conjunto algarvio, em vésperas de receber o Benfica, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, consentiu a primeira derrota na competição e cedeu a liderança da prova ao rival Farense.

Continuar a ler

O primeiro tempo foi, no mínimo, pobre. As duas equipas jogaram mais na garra, mas isso não se traduziu em oportunidades de golo. Não fossem os dois bons remates de Januário, próximos do intervalo, que obrigaram Rafa Santos a intervir, e os dois guardiões teriam sido meros espectadores.

O jogo melhorou no segundo tempo. Apesar das ameaças algarvias, foi mesmo o Oriental a abrir o marcador, numa jogada rápida de ataque concluída por Diogo David. O Olhanense continuou mais perto da baliza, mas só aos 67 minutos conseguiu concretizar com Léléco a restabelecer o empate.

Após Hassan falhar por pouco o 1-2, os lisboetas assumiram as rédeas do jogo e, na sequência de um livre, Bura recebeu bem a bola e selou o triunfo.