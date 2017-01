O nó tático dado pelas distintas estratégias de BC Branco e Sertanense, que se anularam durante uma hora de jogo, ‘resistiu’ até a um penálti, desperdiçado pelo albicastrense Tomás (64’), mas acabou por ser desatado pela cabeça de Grinood. O atacante guineense do Sertanense foi letal a responder a um cruzamento de Tito Júnior (75’) e aumentou a probabilidade de a sua equipa poder estar na fase de subida.

Numa partida de elevado grau de importância, face às aspirações de ambas as equipas, o Sertanense conseguiu manietar a reconhecida capacidade ofensiva dos locais. Secou, não só, o goleador Adul Seidi, que passou ao lado do encontro, como conseguiu equilibrar as forças a meio-campo.

A primeira parte viveu de intenções. Prevaleceram os aspetos táticos e a combatividade, sem ninguém conseguir ameaçar verdadeiramente. Estava visto que a decisão estaria no pormenor. No reatamento, o penálti desperdiçado por Tomás abalou animicamente os albicastrenses. Dani Matos ainda esteve perto do golo (67’) , mas seria o Sertanense a sorrir pouco depois, com o lateral Tito Júnior a tirar um cruzamento milimétrico para a finalização de Grinood. Aplicou-se a máxima: quem não marca... sofre.

Autor: Artur Jorge Saraiva