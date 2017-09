O arranque de campeonato do Sp. Covilhã está abaixo do esperado, com a equipa a ocupar a penúltima posição na 2ª Liga. O presidente dos serranos, José Mendes, já trocou de treinador – José Augusto rendeu Filipe Gouveia – e acredita na retoma. "É uma equipa nova. É preciso trabalhar muito, ter um pouco de sorte e nós vamos à procura dela. Sinto que temos um plantel melhor do que no ano passado, em que também começámos assim. Foi por esta altura, quando disputámos a eliminatória da Taça de Portugal, que começámos a levantar a cabeça. Espero que este ano suceda o mesmo", referiu o dirigente à Lusa.A mudança para o Santos Pinto é encarada com otimismo, sendo o apoio dos adeptos fundamental. "Vamos dar a volta por cima. Estamos desejosos de voltar ao Santos Pinto porque é a nossa casa, é onde nos sentimos bem e há empatia entre os sócios e os jogadores. Eles precisam de sentir o calor dos adeptos", sublinha José Mendes, confiante para a partida de hoje, em Vizela: "Temos de mudar o rumo dos acontecimentos, que não está a ser aquele que todos nós queremos."Quanto ao Vizela, a intenção do técnico é discutir a eliminatória. "A jogar em nossa casa, com o nosso público, temos todas as condições para seguir em frente", afirmou Carlos Cunha, garantindo: "Sabemos que há sempre uma motivação especial para os jogos da Taça, que valorizamos muito, e vamos dar o máximo para ultrapassar a eliminatória, não sendo um caso de vida ou morte." *