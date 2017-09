Continuar a ler

Até à meia hora foi o U. Madeira quem mandou no jogo e só o guarda-redes da equipa da casa conseguiu evitar o golo com excelentes defesas, aos 24' e 28', perante remates fortes e colocados de Pathe Sisse e Sila, respetivamente.Aos 37', a equipa da Sertã, que milita no Campeonato de Portugal, conseguiu responder e acercar-se da baliza à guarda de Chastre, com um tiro de Ká, à entrada da área, mas que saiu por cima da baliza após tocar num defesa madeirense.No entanto, aos 41', o U. Madeira adiantou-se no marcador, numa altura em que o domínio pertencia à equipa da casa. Numa jogada envolvente, a bola chegou a Mica Pinto, que, fora da área, desferiu um remate rasteiro e colocado, sem hipótese de defesa.A perder ao intervalo, a equipa orientada por Filipe Moreira fez duas substituições para o reatamento da partida, mexidas que permitiram à equipa da casa ganhar ascendente no meio-campo e empurrar a equipa da Madeira para mais perto da área.O técnico do U. Madeira, Paulo Alves, por sua vez, dispôs a sua equipa de modo a criar consistência defensiva e a apostar no contra-ataque, com os jogadores da sua equipa a aparecerem muitas vezes caídos no chão, com interrupções constantes da partida e do caudal ofensivo do Sertanense, perante os protestos dos locais.Com os ânimos exaltados no campo de jogos Dr. Marques dos Santos, uma entrada mais impetuosa de Ká valeu-lhe o cartão amarelo, aos 76'. Perante os protestos do técnico da equipa da casa, o árbitro deu ordem de expulsão a Filipe Moreira.O jogo manteve a mesma toada até ao final, com a equipa da casa a tentar chegar ao empate, mas com Mica Silva a selar o resultado final aos 90', na conclusão de um ataque rápido em que surgiu no coração da área a rematar de primeira, sem oposição., Mica Silva, 41 minutos., Mica Silva, 90.Fábio Santos, Gastão (Sunday, 45'), Landry, Djibril, 45') Ká, Darson, Jorginho (Mário Lucas, 67'), Rojas, Rui Maurício, Jean, Tito Júnior, Robson.Suplentes: Pedro Bairos, Marco Grilo, Mário Lucas, Sunday, Rafa, Gilson, Djibril.Filipe Moreira.Chastre, Mica Pinto (Júnior, 51'), Pathe Sisse (Sagna, 65'), Flávio Silva (Luan, 88'), Mica Silva, Sylla, Marakis, Paulo Vasconcelos, Rodrigo Henrique, Gonçalo Abreu, Laércio.Suplentes: Toni, Tomaric, Júnior, Nestor, Tiago Moreira, Sagna, Luan.Paulo Alves.Fábio Piló (AF Leiria).Cartão amarelo para Pathe Sisse (48'), Ká (76'), Mica Silva (85'), Rojas (85'), Luan (89'). Filipe Moreira expulso do banco (76').Cerca de 450 espectadores.