Esgotado fisicamente, comeu uma bifana, deitou-se e, no dia seguinte, ajudou a equipa do distrital de Beja, com um golo e uma assistência, a passar à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, deixando pelo caminho o Águias do Vimioso.



Pazinho é o goleador da formação alentejana e já "sonha ser profissional da bola". Agora está mais virado para a carreira de armas, mas não disfarça o desejo de defrontar um "grande do futebol português" na próxima eliminatória da Taça, que rendeu já ao Vasco da Gama da Vidigueira cerca de 9 mil euros – uma fortuna quando nem sequer há salários de monta. Até já há quem lhe chame a Liga milionária... dos pequeninos.



"De Bragança a Lisboa são nove horas de distância/Queria ter um avião..." - É este o refrão de uma música dos Xutos & Pontapés, entoada por milhares de portugueses há mais de duas décadas. Mas... não, não é de música que vamos falar-lhe. Vamos, sim, contar-lhe uma história de futebol amador, inspirada em João Pedro Gonçalves, ou melhor, Pazinho, como é conhecido no meio.Com 25 anos, é licenciado em Engenharia Civil, militar na Amadora e futebolista amador no Vasco da Gama da Vidigueira. No passado sábado arrancou de Lisboa às 18 horas e chegou ao hotel, em Bragança, perto da uma da madrugada. Viajou de autocarro, claro!

Autores: I.M.