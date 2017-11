Continuar a ler

Collauto e Speggiorin acompanharão este sábado o jogo entre o Quarteirense e o Esperança de Lagos, da 12.ª jornada do distrital sénior algarvio, e presenciarão ainda vários jogos dos escalões de formação das equipas do Quarteirense, tendo referenciados seis jovens jogadores do clube.



O Veneza participa na Série B de Itália, ocupando o quarto lugar, à 15.ª jornada. O treinador é Pippo Inzaghi, antigo colega de Rui Costa no Milan.



O empresário italiano Mauro Bousquet está ligado ao projeto do Quarteirense, que tem como uma das suas finalidades servir de ponte para colocar jovens futebolistas em campeonatos mais competitivos.



O responsável do setor de formação do Veneza, Mattia Collauto, acompanhado de Fabiano Speggiorin, também ligado às camadas jovens daquele clube italiano, estará no Algarve nos próximos dias, observando vários jogadores do Quarteirense, com destaque para o avançado Oleksandr Shevchuk.Shev, como é conhecido no Quarteirense, tem 17 anos e idade de júnior mas já faz parte do plantel principal do clube algarvio, que participa na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve. O avançado, filho de pais ucranianos, nasceu em Portugal.

Autor: Armando Alves