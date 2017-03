Continuar a ler

O jogo com a Hungria está marcado para 25 de março, no Estádio da Luz, enquanto o particular com a Suécia disputa-se a 28, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Lista de convocados



Guarda-redes - Anthony Lopes (Lyon), Marafona (Sp. Braga) e Rui Patrício (Sporting).



Defesas - Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares (Southampton), Eliseu e Nélson Semedo (Benfica), João Cancelo (Valencia), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid) e Raphael Guerreiro (Dortmund)



Médios - André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Monaco), Pizzi (SL Benfica), Renato Sanches (Bayern) e William Carvalho (Sporting).



Fernando Santos já divulgou a lista de convocados para os duelos com Hungria, de qualificação para o Mundial'2018, e Suécia, um particular. Os defesas Pepe, Eliseu e Cédric e o médio João Moutinho são as novidades.Em relação aos eleitos para o último embate, com a Letónia (4-1 a 13 de novembro de 2016, em Faro), o selecionador Fernando Santos chamou mais um jogador (25 contra 24) e deixou de fora Antunes, por opção, e Adrien e Nani, ambos lesionados.