Drama de Tengarrinha



O embaixador desta iniciativa é Bernardo Tengarrinha, jogador que fez a formação no FC Porto e que foi internacional pelas camadas jovens a quem foi diagnosticada uma leucemia nos exames médicos de pré-época.



O médio, de 28 anos, que ia representar o Politehnica Iasi (Roménia), teve de suspender a carreira para realizar os tratamentos necessários.

O Sindicato dos Jogadores apresenta hoje, pelas 12 horas no Museu Nacional do Desporto, o projeto Saúde Mental. Esta iniciativa, feita em parceria com a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, tem como objetivo prestar apoio psicológico aos jogadores."Com este projeto, pretende-se diagnosticar, prevenir e responder adequadamente aos problemas com que os jogadores se debatem durante e no pós-carreira, no plano psicológico", explica o comunicado do Sindicato, que apresenta problemas como pressão para ganhar, questões familiares ou as lesões como exemplos.

Autor: Cláudia Marques